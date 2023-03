Carabiniere uccide un uomo e spara alla sua ex: 'L'ho fatto per gelosia'. La donna operata, è in rianimazione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ha confessato il Carabiniere che ieri ha ucciso un direttore d'albergo e ferito gravemente una donna, con la quale aveva avuto una relazione e che lo aveva lasciato da poco. Il movente della tragica ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ha confessato ilche ieri ha ucciso un direttore d'albergo e ferito gravemente una, con la quale aveva avuto una relazione e che lo aveva lasciato da poco. Il movente della tragica ...

