Carabiniere ‘kiler’ | domani l’udienza di convalida del fermo | emergono i dettagli del folle gesto

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà probabilmente, davanti al Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta),didel 58enneGiuseppe Molinaro, fermato ieri sera per l’omicidio del 60ennere di albergo di Castelforte (Latina) Giovanni Fidaleo, e per il tentato omicidio della 31enne compagna dell’albergatore, attualmente gravissima in ospedale a Roma. Molinaro, che nell’interrogatorio reso ieri ai carabinieri della Compagnia di Capua ha confessato i fatti commessi, è attualmente recluso nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Il Gip dovrà pronunciarsi sulladeldisposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (sostituto Castaldi), emettere quindi eventuale ordinanza cautelare d’urgenza; a ...