Cara Delevingne, su droga, rehab e quelle brutte foto dei paparazzi: “Un duro colpo, ma mi sono servite” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Cara Delevigne ha voluto parlare di alcuni momenti molto delicati della sua vita recente passando dalla droga al rehab fino alle foto foto di paparazzi della scorsa estate che sono state per lei davvero difficili da digerire. La top model non si nasconde e ha deciso di raccontarsi a Vogue svelando il suo programma in dodici fasi. La decisione di vivere il rehab e provare a uscire dai problemi è arrivata proprio dopo la foto di alcuni paparazzi dello scorso anno che la scosse molto. Delevingne fu fotografata in condizioni a dir poco disastrose e le foto fecero il giro dei media, perché era evidente che avesse dei problemi. La modella ha svelato: “Non avevo dormito e non ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 8 marzo 2023)Delevigne ha voluto parlare di alcuni momenti molto delicati della sua vita recente passando dallaalfino alledidella scorsa estate chestate per lei davvero difficili da digerire. La top model non si nasconde e ha deciso di raccontarsi a Vogue svelando il suo programma in dodici fasi. La decisione di vivere ile provare a uscire dai problemi è arrivata proprio dopo ladi alcunidello scorso anno che la scosse molto.fugrafata in condizioni a dir poco disastrose e lefecero il giro dei media, perché era evidente che avesse dei problemi. La modella ha svelato: “Non avevo dormito e non ...

