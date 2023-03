Cara Delevingne rivela di essere stata in rehab: "Non mi drogo da 4 mesi" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Cara Delevingne, dopo aver spiegato 'di sentirsi invincibile quando si droga', ha rivelato di essere pulita da quattro mesi grazie alla riabilitazione. Cara Delevingne non si droga da quattro mesi grazie alla riabilitazione: la modella e attrice britannica ha optato per il rehab al fine di combattere le sue dipendenze dopo che pochi mesi fa alcune sue foto, in cui appare in stato confusionale e sotto l'effetto di stupefacenti, sono finite sulle prime pagine di tutti i giornali. Durante un'intervista per la nuova copertina di Vogue, la Delevingne ha ammesso: "Non stavo bene l'anno scorso. Sono grata per quelle foto dei paparazzi in cui sono spettinata, magra e senza scarpe all'aeroporto Van Nuys di Los ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023), dopo aver spiegato 'di sentirsi invincibile quando si droga', hato dipulita da quattrograzie alla riabilitazione.non si droga da quattrograzie alla riabilitazione: la modella e attrice britannica ha optato per ilal fine di combattere le sue dipendenze dopo che pochifa alcune sue foto, in cui appare in stato confusionale e sotto l'effetto di stupefacenti, sono finite sulle prime pagine di tutti i giornali. Durante un'intervista per la nuova copertina di Vogue, laha ammesso: "Non stavo bene l'anno scorso. Sono grata per quelle foto dei paparazzi in cui sono spettinata, magra e senza scarpe all'aeroporto Van Nuys di Los ...

