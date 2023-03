Campo rom zona Asi Giugliano | trovata auto rubata

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Un nuovo blitz nelrom dellaASI di, sequestrate tre vetture una delle quali risultatalo scorso dicembre a Napoli Nuovo blitz dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri diin Campania hanno setacciato ilrom dellaAsi. L’intento di monitorare e controllare i veicoli. Durante le operazioni nelrom sequestrate tre. Una di queste è risultataa Napoli lo scorso dicembre mentre le altre due non avevano la prevista copertura assicurativa e verosimilmente sono fittiziamente intestate. I carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato uno zaino con all’interno tre centraline di. Indagini in corso sui mezzi sequestrati. Se ti va ...

A Giugliano in Campania i carabinieri della locale compagnia hanno setacciato ildella zona Asi con l'intento di monitorare e controllare i veicoli. Durante le operazioni sono state sequestrate tre auto. Una di queste è risultata rubata a Napoli lo scorso dicembre mentre

A Giugliano controlli al campo rom,sequestrate auto e centraline ... Agenzia ANSA

