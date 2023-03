Campionato e Quarti di Coppa Italia, in campo il 5 marzo. Venezia FC-Bologna FC 1909 in diretta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Foto da pagina Facebook ASD Spezia Calcio Femminile Domenica 5marzo alle ore 14.30, le otto formazioni scenderanno in campo per disputare i Quarti di Coppa Italia Serie C. Tra le partite in programma Venezia FC-Bologna FC 1909 sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND: https://elevensports.com/view/event/cleldy58l6t8r0jgriy6e566c?src=CPT EL Quarti – 5 marzo 2023 Girone 1: Palermo-Independent (Aronne di Roma 1)Girone 2: Res Women-Lucchese (Galiffi di Alghero)Girone 3: Venezia FC-Bologna FC (Gai di campobasso)Girone 4: Spezia-Lumezzane (Stabile di Padova) Nella stessa giornata si giocheranno un recupero e due anticipi del ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Foto da pagina Facebook ASD Spezia Calcio Femminile Domenica 5alle ore 14.30, le otto formazioni scenderanno inper disputare idiSerie C. Tra le partite in programmaFC-FCsarà trasmessa instreaming sul canale ELEVEN della LND: https://elevensports.com/view/event/cleldy58l6t8r0jgriy6e566c?src=CPT EL– 52023 Girone 1: Palermo-Independent (Aronne di Roma 1)Girone 2: Res Women-Lucchese (Galiffi di Alghero)Girone 3:FC-FC (Gai dibasso)Girone 4: Spezia-Lumezzane (Stabile di Padova) Nella stessa giornata si giocheranno un recupero e due anticipi del ...

