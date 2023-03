Camera | Serracchiani | ' rinvio voto giudici colpa di maggioranza onnivora' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Qui non c'è una volontà didelle opposizioni, qui c'è un punto politico che riguarda la. Fdi è il maggior partito dellae non vi fate carico di alcuna trattativa con le minoranze del Parlamento. Questo è il punto politico". Così la capogruppo Pd, Debora, suldelper l'elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della Giustizia Amministrativa, della Corte e dei Conti e della Giustizia Tributaria. "Io ho imparato che si può vincere o perdere le elezioni ma stravincere come state tentando di fare voi ogni volta che c'è da trattare con le opposizioni, non serve a voi ma soprattutto non serve al Paese. Se oggi non votiamo inon è perché c'è un problema nelle opposizioni ma il ...