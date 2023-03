Calendario 22^ giornata A1 Femminile 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Calendario della 22^ giornata di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Nuovo turno della regular season che si avvicina alla conclusione. Si inizia mercoledì 8 marzo con l’anticipo di lusso Busto Arsizio-Scandicci. Sabato poi spazio ad altre tre sfide che coinvolgono le big: Chieri-Milano, Conegliano-Novara e Perugia-Firenze. Infine, domenica 12 marzo Casalmaggiore ospita Vallefoglia, Pinerolo va a Cuneo e Macerata scende sul campo di Bergamo. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildella 22^di Serie A1di: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Nuovo turno della regular season che si avvicina alla conclusione. Si inizia mercoledì 8 marzo con l’anticipo di lusso Busto Arsizio-Scandicci. Sabato poi spazio ad altre tre sfide che coinvolgono le big: Chieri-Milano, Conegliano-Novara e Perugia-Firenze. Infine, domenica 12 marzo Casalmaggiore ospita Vallefoglia, Pinerolo va a Cuneo e Macerata scende sul campo di Bergamo. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa intv in chiaro su Rai ...

