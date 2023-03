Calenda, senza gas polo industriale del Sulcis non ha futuro (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Non esiste sviluppo economico senza gas, risorse e fabbriche". Ne è convinto l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, oggi in visita agli stabilimenti di Sider Alloys ed Eurallumina nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Non esiste sviluppo economicogas, risorse e fabbriche". Ne è convinto l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo, oggi in visita agli stabilimenti di Sider Alloys ed Eurallumina nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... casaburo53 : @IlConteIT @CastellinoLuigi Ma senza Renzi calenda e letta, altrimenti non voto. - Albert_Caeiro : @ziobaffone @TRlBVNVS_PLEBIS Spesso anche Calenda e Renzi finiscono nel calderone comunismo. È un processo di deleg… - OttavioBrambil1 : @DeerEwan Potevano vincere le elezioni,il referendum, niente conte 2, andare da soli nel sett 22 perché magari è c… - yppi2011 : RT @Ferula18: Con calenda/renzi non sfilerei neanche sotto ricatto, figuriamoci un'alleanza. I guai per la sx sono iniziati quando si è pen… - Melquia67048015 : @yenisey74 @paolazito1 E senza Calenda ne avremmo due di meno... -