Calciomercato, non solo Napoli, Vicario piace anche alla Juventus (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo la Gazzetta dello Sport, il portiere Guglielmo Vicario sarebbe nel mirino non solo del Napoli ma anche della Juventus. Il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo la Gazzetta dello Sport, il portiere Guglielmosarebbe nel mirino nondelmadella. Il portiere dell’Empoli Guglielmo… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lecce, Baschirotto: 'Nazionale? E' come l'amore, quando non la cerchi arriva': Federico Baschirotto, difensore del… - sscalcionapoli1 : CdS – Kvara e Osimhen, il Napoli non ha nessun bisogno o intenzione di cedere i suoi gioielli… - LaBrujitaJS : @Ric_BamBam - inter_calciomer : ?? #dalot accostato oggi all' #Inter da quello che mi risulta non vi sono stati contatti tra le parti ?? Ad oggi i… - rosaroccaforte : RT @Corvonero75: Ma che sorpresona ?? 'La decisione del governo italiano di portare al due per cento del Pil la spesa militare rappresenta u… -