Calciomercato Juventus, Szczesny pronto a salutare: lo vuole un grande ex (Di mercoledì 8 marzo 2023) Wojciech Szczesny è fortemente richiesto da un grande ex Juventus, ma per andare via serve un rimpiazzo di livello e di grande affidabilità. La situazione in casa Juventus non è per nulla semplice, infatti con tutta probabilità ci sarà una grande rivoluzione al termine di questa stagione, a prescindere dal fatto che ci sarà o meno una possibile e dolorosa sanzione legata alla sentenza per il falso in bilancio. Già prima di questa condizione erano però in molti a conoscere la volontà di Wojciech Szczesny di non voler rinnovare l’accordo con la Vecchia Signora che andrà in scadenza nel 2024, con i bianconeri che ora sono costretti a trovare un’alternativa. Ansa FotoPur di non perderlo a parametro zero, non vi è dubbio alcuno sul fatto che in estate si farà di tutto e di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Wojciechè fortemente richiesto da unex, ma per andare via serve un rimpiazzo di livello e diaffidabilità. La situazione in casanon è per nulla semplice, infatti con tutta probabilità ci sarà unarivoluzione al termine di questa stagione, a prescindere dal fatto che ci sarà o meno una possibile e dolorosa sanzione legata alla sentenza per il falso in bilancio. Già prima di questa condizione erano però in molti a conoscere la volontà di Wojciechdi non voler rinnovare l’accordo con la Vecchia Signora che andrà in scadenza nel 2024, con i bianconeri che ora sono costretti a trovare un’alternativa. Ansa FotoPur di non perderlo a parametro zero, non vi è dubbio alcuno sul fatto che in estate si farà di tutto e di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA #JUVENTUS Esercitato il riscatto di #Kean dall'#Everton per 28 milioni: l'attaccante era arrivato in pre… - ZZiliani : Domanda: dov’erano e cosa facevano #Gravina e #DalPino, presidenti di @FIGC e @SerieA quando nel luglio del 2020… - carloacito1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #JUVENTUS Esercitato il riscatto di #Kean dall'#Everton per 28 milioni: l'attaccante era arrivato in prestito con… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Porte aperte Juve: se parte Szczesny, Vicario in pole. Ma c’è una pazza idea Gigio... #calciomercato - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Mercato #Juventus, possibile ribaltone in porta: #Szczesny va via! Ecco la soluzione della #Juve -