Calciomercato Juventus, il piano per Milinkovic: via due big per arrivare a lui (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Juventus sembra voler tornare alla carica per Milinkovic; ecco il nuovo piano dei bianconeri per portare a Torino il centrocampista. Milinkovic è uno dei centrocampisti più completi e più forti della Serie A; abile nel gioco aereo, estremamente tecnico e con la possibilità di portare un buon numero di gol e assist alla propria squadra. Attualmente in forza alla Lazio, il suo futuro è ancora piuttosto incerto; il suo contratto, infatti, scade nel 2024 e sul rinnovo non si hanno notizie sicure. LaPresseLa società biancoceleste farà di tutto per tenerlo dal momento che parliamo di uno dei giocatori più importanti all'interno della rosa di Sarri. Sul centrocampista, però, ci sono diverse squadre importanti tra cui la Juventus; i bianconeri, infatti, sembrano non aver mollato la presa sul ...

