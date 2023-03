(Di mercoledì 8 marzo 2023) Gli errori e la critica sembrano allontanaredal PSG: possibile rientro in Italia per il portiere? Laè un’opzione? Il futuro dial PSG si fa’ più incerto e latorna a pensare al portiere azzurro per il prossimo? Gli errori tra i pali del PSG e la critica dei giornali francesi, sembrano spingere verso questa ipotesi. Come scrive.com, la sfida di Champions League del Psg potrebbe aprire nuovi scenari oppure far tornare in voga quelli vecchi: un possibile ritorno in Italia, in direzione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Calciomercato Juve: ritorna di moda il nome di Donnarumma - calciomercatoit : ??Il #Newcastle pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla #Juventus: occhi su #Mount che potrebbe lasciare il… - sportli26181512 : Juve, l'ultima tentazione di Allegri: Chiesa centravanti con Di Maria: Angel Di Maria sarà sicuramente titolare, Ma… - cmdotcom : #Juve, l'ultima tentazione di #Allegri: #Chiesa centravanti con #DiMaria - PressReview99 : L'Arsenal per Locatelli ha un nome da proporre, ma la Juve... - Tutto Juve -

... Inter eavvisateL'ex di Inter e, infatti, a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Tottenham e potrebbe decidere di rientrare in Italia. Antonio Conte -.itUn'...Il numero 7 centravanti è infatti l'ultima tentazione di Allegri per- Friburgo. Tutto nel video di Nicola BaliceIl big non è convinto dalla durata e dai bonus e mette in stand - by il rinnovo: Juventus e Milan ne approfittano La Juventus deve ancora fare i conti con diverse questioni extra - campo che ...

Calciomercato Juve: torna la pazza idea Donnarumma. Possibile scambio Juventus News 24

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il calcio piange Italo Galbiati, che è morto oggi a 85. Ex mezzala di Inter, Lecco e Como, per decenni è stato vice di Fabio Capello, accompagnandolo ...Non solo calcio per la Juventus che sbarca anche nel mondo del beverage con una birra. I bianconeri, infatti, hanno presentato la “Juventus Beer“, il nuovo progetto che legherà il marchio… Leggi ...