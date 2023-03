Calciomercato.com – Milan, Kalulu: ‘La Champions fa brillare gli occhi. Pioli? Ci rende i giocatori che siamo’ | Champions League (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-08 12:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il Milan è pronto. Questa sera, a Londra alle ore 21, i rossoneri sfideranno il Tottenham di Antonio Conte nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Un match decisivo per la stagione della squadra di Stefano Pioli, chiamata a trovare il passaggio del turno e difendere il vantaggio di 1-0 guadagnato a San Siro. Ai microfoni di Prime Video, Pierre Kalulu ha voluto presentare così la sfida del Tottenham Hotspur Stadium, toccando, tra l’altro altri temi, tra cui il suo cambio di ruolo. SULLA Champions E SULLA SFIDA CONTRO IL TOTTENHAMLa Champions fa sempre brillare gli ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-08 12:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Ilè pronto. Questa sera, a Londra alle ore 21, i rossoneri sfideranno il Tottenham di Antonio Conte nel ritorno degli ottavi di finale della. Un match decisivo per la stagione della squadra di Stefano, chiamata a trovare il passaggio del turno e difendere il vantaggio di 1-0 guadagnato a San Siro. Ai microfoni di Prime Video, Pierreha voluto presentare così la sfida del Tottenham Hotspur Stadium, toccando, tra l’altro altri temi, tra cui il suo cambio di ruolo. SULLAE SULLA SFIDA CONTRO IL TOTTENHAMLafa sempregli ...

