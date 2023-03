(Di mercoledì 8 marzo 2023) "La Juventus è favorita e ci si aspetta che vada avanti, ma nelnon si sa mai: il mioè venuto a Torino per cercare un buon risultato e per esprimere un bel gioco": ildei ...

"La Juventus è favorita e ci si aspetta che vada avanti, ma nel calcio non si sa mai: il mio Friburgo è venuto a Torino per cercare un buon risultato e per esprimere un bel gioco": il tecnico dei tedeschi, Christian Streich, avvisa i bianconeri in vista della gara di Europa League.

Calcio: tecnico Friburgo "Superlega big si gestiscano meglio" - Calcio Agenzia ANSA

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - "La Juventus è favorita e ci si aspetta che vada avanti, ma nel calcio non si sa mai: il mio Friburgo è venuto a Torino per cercare un buon risultato e per esprimere un bel ...Christian Streich, tecnico del Friburgo, presenta in conferenza stampa la sfida con la Juventus, andata degli ottavi di finale di Europa League: "I bianconeri farebbero una figora ridicola se dovesser ...