Calcio: Sudtirol. Masiello rinnova, un'altra stagione in biancorosso (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 37enne difensore rinnova fino al 2024: "Fiero di quello che stiamo facendo" BOLZANO - Il Sudtirol ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Andrea Masiello. "Il precedente accordo sarebbe ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 37enne difensorefino al 2024: "Fiero di quello che stiamo facendo" BOLZANO - Ilha ufficializzato il prolungamento del contratto di Andrea. "Il precedente accordo sarebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutto_CalcioNew : #Sudtirol, Andrea #Masiello rinnova fino al 2024 #tuttocalcionews #calcio - Daniele20052013 : #Calcio. #SerieB, 10 squalificati per un turno. Si tratta di #Falasco (Ascoli), #Rosi (Perugia), #Curado (Perugia),… - ILOVEPACALCIO : Salvatori: «Il calcio ha bisogno di realtà come il Sudtirol. Gioca con poche pressioni» - Tutto_CalcioNew : #Sudtirol, il ds #Bravo: 'Il nostro obiettivo è di salvarsi in tutte le stagioni' #tuttocalcionews #calcio - tabellamercatob : Ieri 9^ ritorno #SerieB Giocate sette partite Vittorie di #Bari, #Como, #Frosinone, #Spal e #Sudtirol 17 reti, dop… -