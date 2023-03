Calcio | Serie B Designazioni arbitrali | Aureliano per Bari - Frosinone

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Designati gli arbitri per le gare della 29esima giornata ROMA - Sarà Gianlucadi Bologna a dirigere, big match della 29esima giornata diB in programma sabato alle 16.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - tuttosport : #plusvalenze #Juventus L'intervista all'ex magistrato 'La sentenza è da annullare senza rinvio' ?? #SerieA #Juve… - giornali_it : Dai -9 di Fascetti a Sosa-Riedle e Gascoigne: la Lazio di Calleri e il passaggio a Cragnotti #8marzo… - Vincenzo140893 : RT @Gazzetta_it: Juve, cos’è la “carta Covisoc” e perché può far sparire il -15 -

Allo stadio saranno previste unadi attività di coinvolgimento del pubblico, per creare la ...suo esordio ufficiale al fianco degli Azzurri anche il brand theme delle Nazionali italiane di...Designati gli arbitri per le gare della 29esima giornata ROMA - Sarà Gianluca Aureliano di Bologna a dirigere Bari - Frosinone, big match della 29esima giornata diB in programma sabato alle 16.15. DESIGNAZIONI ARBITRALI - 29GIORNATA - 11/03 - ORE 14 Cagliari - Ascoli (10/03, ore 20.30) arbitro: Miele di Nola Benevento - Como arbitro: Santoro di Messina ...Il Lecce celebra questo momento con una divisa speciale che la squadra di mister Baroni indosserà in occasione della prossima gara di campionato diA contro il Torino. A renderlo noto è stato ...

Il gesto di Dybala a Mourinho sul finale di Roma-Juve, che tensione in panchina! Corriere dello Sport

Il 37enne difensore rinnova fino al 2024: 'Fiero di quello che stiamo facendo' BOLZANO (ITALPRESS) - Il Sudtirol ha ufficializzato il ...Venerdì l'anticipo di La Spezia, sabato sfida al Maradona tra la capolista e i nerazzurri di Gasperini ROMA (ITALPRESS) - Sarà Andrea Colombo ...