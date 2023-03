(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'allenatore del Bologna riceverà il premio al Dall'Ara, prima della gara di sabato sera contro la Lazio MILANO - Il premio Coach Of The Month diè stato assegnato all'allenatore del Bologna, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - tuttosport : #plusvalenze #Juventus L'intervista all'ex magistrato 'La sentenza è da annullare senza rinvio' ?? #SerieA #Juve… - terimballs : RT @Gazzetta_it: Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - Fprime86 : RT @sportmediaset: Arbitri: Napoli-Atalanta a Colombo, Marinelli per Spezia-Inter #arbitri #designazioni #seriea -

Nessun giocatore italiano ha segnato più di lui in A nel decennio passato. E Totò Di Natale una certa dimestichezza con il gol l'ha presa da Luciano Spalletti, l'allenatore che lo lanciò in B e che ...TORINO - Allenamento di rifinitura per la Juventus in vista dell'andata degli ottavi di Europa League , giovedì sera (ore 21) all'Allianz Stadium contro il Friburgo . In campo c'è anche Alex Sandro , ...... riuscendo a calcolare, in una frazione di secondo, traiettoria e tempi di'. Gianluca Vialli,... Vialli è arrivato mentre laA stava cambiando, il suo impatto fisico e tecnico è stato ...

Calcio: Serie A. Thiago Motta miglior tecnico di febbraio Tiscali

Questi gli arbitri designati per la 29/a giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 11 marzo alle 14.00: Cagliari-Ascoli (10/03, ore 20.30) ...Ai campi del circolo El Niño alla SS.Annunziata a Lucca, sabato 4 marzo si è tenuto con grande successo e partecipazione il ‘1° Torneo Calcio Inclusivo Special Olympics Italia - El Niño col Sorriso’ d ...