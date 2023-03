Calcio in tv oggi (mercoledì 8 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anche oggi, mercoledì 8 marzo, è giorno di tanto grande Calcio. Ad attirare l’attenzione sarà sicuramente la Champions League, con le sfide di ritorno degli ottavi tra Tottenham e Milan, quest’ultima visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, e tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Tra gli appuntamenti sparsi in giro per il mondo, spiccano i playoff di Copa Libertadores, con la sfida tra Deportes Magallanes ed Independiente Medellin, e le sei partite di qualificazione per la Copa Sudamericana. Andiamo a vedere quali saranno gli appuntamenti calcistica della giornata. 01.00 Caracas – Academia Puerto Cabello (Copa Sudamericana) – MolaTV 01.00 River Plate (Uruguay) – Penarol (Copa Sudamericana) – MolaTV 03.00 LDU – Delfin (Copa Sudamericana) – MolaTV 18.00 PAS Lamia – PAOK (Coppa di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anche, è giorno di tanto grande. Ad attirare l’attenzione sarà sicuramente la Champions League, con le sfide di ritorno degli ottavi tra Tottenham e Milan, quest’ultima visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, e tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Tra gli appuntamenti sparsi in giro per il mondo, spiccano i playoff di Copa Libertadores, con la sfida tra Deportes Magallanes ed Independiente Medellin, e le seidi qualificazione per la Copa Sudamericana. Andiamo aquali saranno gli appuntamenti calcistica della giornata. 01.00 Caracas – Academia Puerto Cabello (Copa Sudamericana) – MolaTV 01.00 River Plate (Uruguay) – Penarol (Copa Sudamericana) – MolaTV 03.00 LDU – Delfin (Copa Sudamericana) – MolaTV 18.00 PAS Lamia – PAOK (Coppa di ...

