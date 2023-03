Calcio | Europa League | per bookie Juve e Roma favorite nell' andata in casa

(Di mercoledì 8 marzo 2023), 8 mar. - (Adnkronos) - Vincere l'per tornare a mettere in bacheca un trofeo internazionale ed entrare di diritto alla prossima Champions. Lantus di Massimiliano Allegri vuole accantonare la sconfitta contro lae ripartire negli ottavi di coppa contro il Friburgo, avversaria mai incontrata finora e quarta in Bundesliga. Per i quotisti William Hill sarà successo bianconero, offerto a 1,65 contro il 5,80 dei tedeschi, imbattuti in trasfertaa competizione. Nel mezzo, a 3,70, il pareggio che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno. Prevista una partita bloccata, con l'Under 2.5 a 1,61 nettamente avanti sull'Over 2.5 visto a 2,20, quote che si ripercuotono anche sul possibile risultato esatto: in pole l'1-0 a 5, sale a 7 l'1-1 ...

Durante la gestione Sarri infatti non era mai capitato che i biancocelesti cadessero tra le mura amiche tra Europa League e Conference. Ecco perché il ko contro l'AZ Alkmaar fa ancora più male. TORINO - Allenamento di rifinitura per la Juventus in vista dell'andata degli ottavi di Europa League, giovedì sera (ore 21) all'Allianz Stadium contro il Friburgo. In campo c'è anche Alex Sandro, che tuttavia ha svolto un lavoro differenziato a causa del problema muscolare accusato.

Un doppio confronto difficile, ma che in quota si apre bene per la Roma, attesa domani all'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Per il primo confronto diretto tra le due squad ...