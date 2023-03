(Di mercoledì 8 marzo 2023) Torino, 8 mar. - (Adnkronos) - "E' una partita di livello europeo contro unaquarta in classifica in Bundesliga, imbattuta nel girone,. E' la gara d', dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria perché andare in Germania con un risultato di vantaggio è importante". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match con il, valido per l'degli ottavi di finale di Europa League.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Massimiliano #Allegri: 'Nella storia del calcio non è mai esistita una situazione come quella che ha subito la… - sportli26181512 : Allegri: 'Di Maria o Chiesa? Devo ancora decidere”: Allegri: 'Pogba e Alex Sandro a disposizione col Friburgo, De S… - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'Friburgo squadra fisica e organizzata, fondamentale vincere l'andata' - - Fantacalcio : Juventus-Friburgo: la conferenza di Allegri - Gazzetta_it : Allegri: 'Di Maria o Chiesa? Devo ancora decidere” #JuveFriburgo -

Massimilianopresenterà la delicatissima partita in conferenza stampa , che seguiremo live a partire dalle 14.30.Mi ricordo di tante volte in cuilo ha fatto entrare a 5 minuti dalla fine, roba da ... che dopo aver subito lisi butta a terra con ritardo grottesco. Kean a mio avviso andava difeso ...In vista del Friburgo ,ha potuto contare su quasi tutta la rosa a sua disposizione ad eccezione dei lungodegenti Milik e Kaio Jorge . Il tecnico bianconero sta provando a recuperare in tutti ...

Partite deludenti, visioni antiche, talenti tristi: il declino di Allegri e Mourinho La Gazzetta dello Sport

Come riporta AgiproNews, cancellare subito la sconfitta subita in campionato contro la Roma e puntare dritto all’obiettivo Europa League. Una partita da non sbagliare per la Juventus, contro il Fribur ...Il terzino sinistro della Next Gen, che ha giocato in azzurro anche con Baldanzi e Gnonto, è stato aggregato alla prima squadra per la seduta di rifinitura in vista della sfida di Europa League contro ...