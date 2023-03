Calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali 2024 | Svezia-Italia | per gli azzurri un “jolly” da godersi

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Una partita senza valore o quasi da provare a rendere utile. Domani sera alle ore 18.30 infatti, la nazionalena dia 5 andrà ina sfidare la rappresentativa scandinava in un match valido per la sesta e ultima giornata del Main Round delle. A Gävle, stante la sconfitta proprio degli svedesi contro la Macedonia del Nord (che qualche giorno prima era stata piegata da Musumeci e compagni 6-3 a Catania, ndr), gli, che hanno beneficiato di questo risultato per vincere il gironcino, potrannoquindi 40 minuti di rotazioni. Il ct Massimiliano Bellarte però, come fatto capire in conferenza stampa, non vuole abbassare la guardia: “Non è mai scontato raggiungere un obiettivo. Ogni cosa la viviamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniele20052013 : #Calcio. Convocati #Croazia per la qualificazioni a #Euro2024: presenti quattro “italiani”, Martin #Erlic del… - sportface2016 : #Croazia, qualificazioni #Euro2024: quattro 'italiani' nella lista convocati - PalermoToday : Un attaccante palermitano in Nazionale: Mancini pensa a Compagno per le qualificazioni all'Europeo… - RabesandraDario : @officialmaz La competitività del nostro calcio non è data dal numero di squadre in #SerieA. Del resto la Premier… - Zcfnews : Nazionale Futsal. Catania trascina gli Azzurri: 6-3 alla Macedonia del Nord nelle Qualificazioni Mondiali - -

Scatta la vendita per i biglietti di Malta - Italia , match valido per leagli Europei del 2024, in programma domenica 26 marzo al 'National Stadium' di Ta'Qali (inizio ore 20.45). I tagliandi sono disponibili sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, ...È stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida che aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nellea EURO 2024, in programma giovedì 23 marzo allo stadio 'Diego ...Sono 25 i convocati dal Ct della Croazia, Zlatko Dalic , in vista dei primi due impegni dellea Euro2024 , il 25 marzo con Galles e Turchia . Quattro gli 'italiani' in elenco: Martin Erlic del Sassuolo, Marcelo Brozovic dell'Inter, Mario Pasalic dell'Atalanta e Nikola Vlasic ...

Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2024: Svezia-Italia, per gli azzurri un "jolly" da godersi OA Sport

Una partita senza valore o quasi da provare a rendere utile. Domani sera alle ore 18.30 infatti, la nazionale italiana di calcio a 5 andrà in Svezia a sfidare la rappresentativa scandinava in un match ...Il ct della Nazionale ha inserito Compagno nella lista dei pre-convocati in vista della gare contro Inghilterra e Malta per Euro 2024. Gioca in Romania nell’ex Steaua Bucarest: «Al Pinerolo facevo la ...