Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2024: Svezia-Italia 7-7, pareggio pirotecnico fra scandinavi e azzurri (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il primo pezzo del percorso di Qualificazione ai Mondiali 2024 di Calcio 5 si è concluso per l'Italia di Massimiliano Bellarte. Gli azzurri, già qualificati per l'Elite Round, erano impegnati in una partita in trasferta contro la Svezia. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA Alla Gavlehovshallen la partita è a dir poco spumeggiante. I padroni di casa partono forte: Gashi e Soderqvist colpiscono immediatamente in successione nei primi sette minuti. Gli scandinavi vanno sul 2-0. Da quel momento in poi la partita diventa uno yo-yo che vive su continui botta e risposta: a cavallo del quarto d'ora accorcia Marceliho, ma Soderqvist fa riscappare i suoi sul +2. Poi Musumeci fa 3-2, ma ancora uno scatenato Soderqvist timbra il 4-2: score con cui le squadre ...

