Calabria, a Rosarno una donna uccisa in casa: arrestato il compagno nella giornata dell’8 marzo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Calabria, a Rosarno una donna uccisa nel suo appartamento. Ennesimo femminicidio nel 2023 che aggiorna in negativo il numero di donne uccise. Si tratta di una 35enne di origini ucraine regolarmente residente in Italia. Calabria, a Rosarno una donna uccisa in casa Nel 2022 sono state uccise 125 donne, il 95% erano maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Quest’anno le donne uccise sono già 20. Sono le cifre ricordate in un’analisi realizzata, in occasione dell’8 marzo, dalla Direzione centrale della Polizia criminale. Numeri che sono quotidianamente in aggiornamento: l’ultima donna ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023), aunanel suo appartamento. Ennesimo femminicidio nel 2023 che aggiorna in negativo il numero di donne uccise. Si tratta di una 35enne di origini ucraine regolarmente residente in Italia., aunainNel 2022 sono state uccise 125 donne, il 95% erano maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Quest’anno le donne uccise sono già 20. Sono le cifre ricordate in un’analisi realizzata, in occasione, dalla Direzione centrale della Polizia criminale. Numeri che sono quotidianamente in aggiornamento: l’ultima...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _RoteFuchs : RT @cettimamau: @_RoteFuchs A Rosarno, in Calabria, c'è stato un femminicidio. Il titolo del giornale dà enfasi proprio al fatto che il del… - infoitinterno : Dal femminicidio di Rosarno al volto di Maria Antonietta Rositani, la violenza sulle donne che ha scosso Reggio Cal… - cettimamau : @_RoteFuchs A Rosarno, in Calabria, c'è stato un femminicidio. Il titolo del giornale dà enfasi proprio al fatto ch… - TgrRai : ?? Rosarno, Reggio Calabria: uccide la compagna, fermato dalla polizia. Vittima una donna ucraina di trentacinque an… - SoniaLaVera : RT @TgrRaiCalabria: Femminicidio #ReggioCalabria. Trovata senza vita in casa una donna di 35 anni ucraina. Fermato dalla polizia il compagn… -