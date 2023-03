(Di mercoledì 8 marzo 2023) Via libera dal Consiglio delle autonomie locali Udine, 8 mar – Parere unanime è stato espresso questo pomeriggio dal Consiglio delle autonomie locali (Cal) rispetto alla modifica del regolamento che riguarda i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti regionali per ladi animali di cui devono farsi carico i, anche per quel che attiene le colonie feline. Il provvedimento, approvato oggi in via preliminare su proposta del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, fa seguito alla delibera di giunta regionale del 10 febbraio scorso. L’iniziativa nasce per agevolare i Municipi rispetto alle spese sostenute per questo tipo di attività: aumentano, infatti, gli importi destinati alle sterilizzazioni, visto l’incremento generale dei prezzi e dei servizi, per un maggiore decoro e una igiene dei territori, oltre che – di ...

È previsto undi 16 milioni rispetto al Ddl iniziale per cultura, turismo e commercio (ad ... Sulla legge di stabilità è stato deciso di chiedere il parere ale sono state indette le ...A sottolineare la situazione difficile è anche il presidente del, Paride Gianmoena. "La ...nei prossimi mesi con l'arrivo dei turisti e questo creerà non pochi problemi con l'dei ...L'dell'ammontare medio delle donazioni delle imprese (sale da 900 a 1.550 l'ammontare medio ... quindi, ricombinare in maniera evoluta e intenzionale il 'fattore digi -' (digitale+locale) e ...

Cal: aumento contributo Comuni per sterilizzazione di cani e gatti ilgazzettino.it

Via libera dal Consiglio delle autonomie locali Udine, 8 mar - Parere unanime è stato espresso questo pomeriggio dal Consiglio delle autonomie locali (Cal) rispetto alla modifica ...L’accordo, per il personale in Italia, prevede premi di produzione, formazione e più congedi per figli. Si lavora per replicarlo in Francia ...