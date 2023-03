Busto Arsizio-Scandicci in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto pronto per E-Work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per la nona giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le farfalle di Marco Musso, settime in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare un successo di peso e continuare a salire. Servirà però una grande prestazione per fermare le toscane di Massimo Barbolini, a caccia di punti per avvicinarsi alla capolista Conegliano. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 8 marzo all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Busto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto pronto per E-Work-Savino Del Bene, partita valevole per la nona giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Le farfalle di Marco Musso, settime in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare un successo di peso e continuare a salire. Servirà però una grande prestazione per fermare le toscane di Massimo Barbolini, a caccia di punti per avvicinarsi alla capolista Conegliano. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 8 marzo all’E-Work Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RosamariaUpdate : RT @LegaVolleyFem: ????? #SerieA1 Si riparte subito: @UYBAvolley ospita @SDBVolley nell'anticipo della nona giornata Si apre mercoledì sera,… - ficodepaperis : @essereumanopicl Credo che fermi nella ridente cittadina di Busto Arsizio per permettere anche a chi arriva dalle l… - officialMorris : Mi ricorda anche la mia ex amica Fabioncé di Busto Arsizio. #Belve #Urtis - essereumanopicl : @tistuzzico Hai ragione dimenticavo che i milioni di turisti internazionali che volano su malpensa volano per visitare Busto Arsizio ;))))) - Paola_zrz : RT @AStramezzi: In compagnia di relatori molto preparati e brillanti, a Busto Arsizio, Sabato 18 Marzo -