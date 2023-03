Buongiorno, mamma! 2, anticipazioni quinta puntata 10 marzo: Maurizia è viva? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Venerdì 10 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la quinta e penultima puntata della seconda stagione di Buongiorno, mamma! Si avvia quindi alla conclusione la fiction prodotta da Rti e Lux Vide che, come nella prima stagione, non sta tradendo le attese trascinando la risoluzione dei misteri, che circondano la famiglia Borghi, fino agli ultimi episodi. Si ripartirà dalla rivelazione che Guido Borghi (interpretato da Raoul Bova) e sua moglie Anna Della Rosa (interpretata da Maria Chiara Giannetta) hanno fatto a Sole (interpretata da Ginevra Francesconi), ovvero che il padre naturale potrebbe essere il vicequestore Vincenzo Colaprico (interpretato da Domenico Diele) e da una testimonianza che farebbe ipotizzare che Maurizia Scalzi (interpretata da Stella Egitto) non sia morta ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Venerdì 10, in prima serata su Canale 5, va in onda lae penultimadella seconda stagione diSi avvia quindi alla conclusione la fiction prodotta da Rti e Lux Vide che, come nella prima stagione, non sta tradendo le attese trascinando la risoluzione dei misteri, che circondano la famiglia Borghi, fino agli ultimi episodi. Si ripartirà dalla rivelazione che Guido Borghi (interpretato da Raoul Bova) e sua moglie Anna Della Rosa (interpretata da Maria Chiara Giannetta) hanno fatto a Sole (interpretata da Ginevra Francesconi), ovvero che il padre naturale potrebbe essere il vicequestore Vincenzo Colaprico (interpretato da Domenico Diele) e da una testimonianza che farebbe ipotizzare cheScalzi (interpretata da Stella Egitto) non sia morta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blonditabebe : mamma mia ma alcuni proprio non riescono a capire il senso dei discorsi, come il ti voglio bene e il buongiorno di ieri, porca troia #oriele - bvlondie : mamma mia che pretesa assurda dire buongiorno la mattina quando dovrebbe essere semplice educazione tra l’altro… - gisellebardot : RT @Boia_chi_molla1: Buongiorno e auguri a tutte le donne di Desta e Fasciste??????un augurio speciale alla mia mamma che non c'è più. Tantiss… - Katz12D : RT @Katerinamusej: @ferrarisergio4 Buongiorno poeta????saluti e auguri a tua Mamma???? - ferrarisergio4 : RT @Katerinamusej: @ferrarisergio4 Buongiorno poeta????saluti e auguri a tua Mamma???? -