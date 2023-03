Bull Buchanan | “Ecco perchè io e Cena ci dividemmo”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Johnha sempre diviso fans ed addetti ai lavori durante il suo periodo da full timer. Prima che diventasse ció che è oggi, il leader dellation, durante i primi anni di carriera nella federazione di Stamford, rivestiva i panni del “Doctor of Thuganomics“, una gimmick che a distanza di anni viene sempre ricordata con affetto, anche dai suoi detrattori; tra il 2002 ed il 2003,formava un Tag Team con, che si rinominó per l’occasione B-2, ma tale unione peró ebbe vita breve.torna sull’argomento. Il suo ex partner è tornato sull’argomento, esprimendosi cosí al The Insiders Edge Podcast: “Me lo sentivo che non sarebbe durata a lungoin quel momento lui non aveva bisogno di nessuno. Lui era pronto ad andare per la ...