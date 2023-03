Bufera sull’avvocata di “Pechino Express” Alessandra Demichelis | «I poveri dovrebbero bruciare all’inferno» – Il video

(Di mercoledì 8 marzo 2023) A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di, scoppia lasu una delle concorrente. «I». È questa la frase che sta facendo discutere in questi giorni, detta dall’avvocatadurante una diretta social che risalirebbe alla fine dell’anno scorso. Una clip che negli ultimi giorni è tornata tra le chat di amici e colleghi e sta facendo il giro del web. 34enne, l’avvocata di Torino è conosciuta sui social per il suo profilo Dc legal show, dove ostenta i suoi averi di lusso e dove ha fatto la live in questione. Aparteciperà in coppia con l’altra legale Lara Picardi. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaCe86 : Bufera sull'avvocata di '#PechinoExpress' Alessandra Demichelis: «I poveri dovrebbero bruciare all’inferno» - Il vi… - TorinoNews24 : Torino - Bufera sull'avvocata torinese che partecipa a 'Pechino Express': 'I poveri dovrebbero bruciare'... -

... scoppia lasu uno delle concorrente. "I poveri dovrebbero bruciare all'inferno". È questa la frase che sta facendo discutere in questi giorni, detta dall'Alessandra Demichelis ...Esiste oggi una bravissima norvegese , giornalista... vi restano isolati perché lapeggiora, oltre 30 gradi ... suo malgrado, si trova costretta a indagare'omicidio di due ......delle reazioni nella Casa dopo le sue dichiarazioni sulla... come ha confermato l'Lina Caputo presente in studio, una ... e la informano'evolversi delle cause legali in corso. In ...