Buchanan | consolazione contro il Benfica per l’obiettivo dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Club Brugge ha affrontato nella serata scorsa il, perdendo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League e subendo addirittura cinque reti. Tajon, obiettivo, ha avuto una magra. ASSIST – La situazione di Denzel Dumfries con l’Inter è un punto di domanda. Gli obblighi societari impongono un mercato con attivo importante in questa estate, l’olandese sembra essere il giocatore con il numero maggiore di squadre interessate. In Premier League bussano alla porta del club meneghino per l’esterno, l’Inter ovviamente sta correndo subito ai ripari. Uno degli obiettivi per la fascia è Tajon, giocatore del Club Brugge e protagonista degli ultimi Mondiali con il Canada (vedi articolo). Nella partita di Champions League degli ottavi di finale la ...