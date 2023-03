Btp Italia | raccolta retail boom a quota 8 | 56 miliardi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #BTp #Italia: raccolti 8,5 miliardi di euro in tre giorni. - FIRSTonlineTwit : BORSE CHIUSURA 8 MARZO - Boom di Btp Italia che al retail ha raccolto 8,5 miliardi di euro. Ok per Piazza Affari -… - iconanews : Btp Italia:ordini retail per oltre 8,5 miliardi in 3 giorni - fisco24_info : Btp Italia:ordini retail per oltre 8,5 miliardi in 3 giorni: Nell'ultima seduta raccolte adesioni per 1,99 miliardi -

Sono stati pari a 1,993 miliardi di euro gli ordini per il nuovonella terza giornata di collocamento, con oltre 80 mila contratti sottoscritti . Quella di oggi, 8 marzo, è stata l'ultima seduta destina ai piccoli risparmiatori, mentre per gli ...Si è chiuso con ordini per oltre 1,99 miliardi il terzo giorno di raccolta riservata ai risparmiatori (retail) per il. Il totale dell'asta ha così raggiunto 8,5 miliardi in tre giorni, nettamente superiore alla precedente emissione di metà novembre quando furono raccolti 7,27 miliardi. Domani il ...Andamento opposto per il FTSEMid Cap ( - 0,2%) e per il FTSEStar (+0,26%). Nella ... Lo spread- Bund si è ristretto sotto i 180 punti, con il rendimento deldecennale che è ...

Btp Italia, gli ordini del pubblico retail superano 5,3 miliardi. Ecco i motivi del boom di richieste Milano Finanza

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Si è chiuso con ordini per oltre 1,99 miliardi il terzo giorno di raccolta riservata ai risparmiatori (retail) per il Btp Italia. Il totale dell'asta ha così raggiunto 8,5 mi ...Scadenze brevi sui massimi degli ultimi 10 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - Chiusura in calo per lo spread BTp/Bund in un contesto di appiattimento della curva euro dove le scadenz ...