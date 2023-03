Btp Italia: dopo 2 ore terza giornata raccolti 700 milioni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nelle prime due ore della terza e ultima giornata riservata agli investitori 'retail', la diciannovesima edizione del Btp Italia ha raccolto un controvalore di circa 700 milioni, in linea con la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nelle prime due ore dellae ultimariservata agli investitori 'retail', la diciannovesima edizione del Btpha raccolto un controvalore di circa 700, in linea con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Btp Italia: dopo 2 ore terza giornata raccolti 700 milioni: Ultima seduta per il retail, domani dedicata agli istit… - InvestingItalia : Btp Italia, è record per le richieste retail: oltre 6,57 mld nel secondo giorno - - Flavr7 : RT @FabioConditi: Buon successo dell'emissione BTP Italia, lodata anche da Il Sole 24 Ore, notoriamente più schierato a favore dei mercati… - orafinanza : Come si calcola il rendimento del Btp Italia Leggi l'articolo: - dragonflynfa : @Bibox68Fabrizio @danny68228851 @MEF_GOV vorrei chiuderla: comprare btp italia non è obbligatorio, ognuno ragioni c… -