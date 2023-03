Bruno Pizzul | «I telecronisti di oggi mi fanno addormentare»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole di, checompie 85 anni: «Idiquandotelecronache dovrebbero parlare meno», storico telecronista del calcio italiano, ha compiuto85 anni. In un’intervista a Un giorno da pecora su Radio Rai ha parlato deidi. Di seguito le sue parole. 85 ANNI – «Me li sento tutti, sono sempre stanco, annoiato e addormentato…».DI– «Il Mondiale che mi è rimasto più nel cuore è Italia ’90. Idiquandotelecronache dovrebbero parlare meno, c’è una ridondanza lessicale che potrebbe anche apparire ...

Bruno Pizzul compie 85 anni: le telecronache, la moglie «Tigre», le carte e il vino Corriere della Sera

Bruno Pizzul non ha mai avuto la patente. In certe notti di coppe dei campioni capitava di vederlo arrivare a san Siro in bicicletta, che legava ai cancelli dello stadio con catena e lucchetto. Una ...La voce storica della Nazionale tra aneddoti, curiosità, l’unico cruccio della carriera, i figli e gli undici nipoti. La sua storia ...