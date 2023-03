Bruno Pizzul compie 85 anni | “I telecronisti di oggi parlano troppo | mi fanno addormentare”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BrunoPizzul compie 85 anni: 'I telecronisti di oggi parlano troppo, mi fanno addormentare...' - afspagnuolo : RT @germanshepard8: #8Marzo 1938 #buoncompleanno a Bruno Pizzul: Storico commentatore sportivo della RAI, la sua voce ha fatto da colonna s… - Italia_Notizie : Bruno Pizzul compie 85 anni: le telecronache, la moglie «Tigre», le carte e il vino - SoloNews101 : RT @vincenzo5151: All’ultima notte del Liceo Classico pre-pandemica ho intervistato Bruno Pizzul. Oggi compie 85 anni. Un uomo educato, sor… - giuseppegalliz2 : Auguri a Bruno Pizzul, cantore della nazionale italiana di calcio. Il giornalista oggi compie 85 anni… -

Tanti auguri: lo storico telecronista compie oggi 85 anni , molti dei quali trascorsi a raccontare il calcio (soprattutto quello della Nazionale italiana) ai telespettatori . Prima voce degli ...- - > . Chi, come noi, ama il giornalismo sportivo di letteratura, parlare di calcio conè come per Roberto Benigni dialogare, idealmente, con Dante. È una questione di sensibilità umana e linguistica quella che fa delda Cormons, l'ultimo baluardo della tradizione ...Commenta per primo 8 marzo 1938: nasce(storico telecronista di calcio), che oggi compie 85 anni.

Bruno Pizzul compie 85 anni: le telecronache, la moglie «Tigre», le carte e il vino Corriere della Sera

Bruno Pizzul non ha mai avuto la patente. In certe notti di coppe dei campioni capitava di vederlo arrivare a san Siro in bicicletta, che legava ai cancelli dello stadio con catena e lucchetto. Una ...La voce storica della Nazionale tra aneddoti, curiosità, l’unico cruccio della carriera, i figli e gli undici nipoti. La sua storia ...