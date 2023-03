Bruges | esonerato l’allenatore Parker dopo la débacle in Champions League

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Scottnon è piùdel. Il 42enne inglese paga così la pesante sconfitta patita ieri contro il Benfica (5-1,lo 0-2 subito all’andata) e la conseguente eliminazione negli ottavi di finale di, che in passato ha guidato anche Fulham e Bournemouth, siedeva sulla panchina del club belga a partire dallo scorso 31 dicembre, giorno in cui era stato chiamato a sostituire Carl Hoefkens. In 12 partite, tuttavia, il britannico ha ottenuto solo due vittorie. SportFace.

