Brozovic | una stagione per cancellarne cinque? Ci vuole pazienza

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’ambiente Inter dimentica in fretta, questo è certo. I fischi ripetuti per alcuni giocatori ne sono la prova, laè ad un livello molto basso. Marceloè al centro delle critiche, ma unapuò cancellare il passato? FRETTA – L’ambiente Inter giudica in fretta i suoi giocatori. Ne sono la prova i fischi di domenica nei confronti di Denzel Dumfries, o addirittura i fischi per Raoul Bellanova nella sfida contro l’Empoli. Marceloè finito in questanell’occhio del ciclone. Il croato ha fatto registrare un numero indefinito di assenze, causa infortuni ripetuti sia prima che dopo i Mondiali. Il centrocampista ora non è più certo della titolarità, Henrikh Mkhitaryan gli viene preferito e il campo sembra dare ragione all’armeno. È realmente possibile dimenticare le ...

In Russia, a San Pietroburgo, Spalletti vince 2 scudetti, 2 Coppe di Russia eSupercoppa. 'Il ... che Spalletti riporta in Champions per due stagioni e inventaregista, ma dove deve anche ...Marcelonon è più un intoccabile della rosa di Simone Inzaghi. Il centrocampista croato in forza all'Inter è nel mirino dibig d'EuropaPotrebbero cambiare i piani del Barcellona a centrocampo. Il ...... con Skriniar via a zero , i prescelti percessione più remunerativa possibile (da fare possibilmente entro il 30 giugno per sistemare il bilancio 2022 - 23) restanoe Dumfries, i due ...

Mercato Inter, Brozovic sarà il sacrificio d'estate: pronta la cessione Calcio in Pillole

Fuori con lo Spezia, ancora in dubbio (forte) per la trasferta portoghese contro il Porto: al momento è impossibile sbilanciarsi sul rientro di Milan Skriniar. Se infatti Dimarco va verso una convocaz ...Le scelte di Inzaghi hanno penalizzato la sua ripresa delle redini del centrocampo nerazzurro, ora è realmente a rischio di un posto in squadra ...