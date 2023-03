Brighton | le big della Premier in pressing su Caicedo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Brighton, per un difensore è scontro tra big club: Secondo Football Insider, il Liverpool sta tenendo d'occhio Levi… - sportli26181512 : Brighton, Caicedo nel mirino delle big di Premier: Moises Caicedo, 21enne centrocampista del Brighotn, sarà uno dei… - FilippoB8 : @Don_Friedkin Penso che avrà soluzioni migliori della Roma a fine anno. In Premier qualche big ma anche dal Brighto… - AntonioCirino10 : @FBiasin Lo stai sponsorizzando per l'Inter ??? So che piace tanto al tuo amico ausilio??...al Brighton tutto molto… - onny_zed : @FBiasin Veramente sono più di quante ne puoi pensare le partite perse o pareggiate col 70% di possesso palla e sop… -

Commenta per primo Secondo Football Insider , il Liverpool sta tenendo d'occhio Levi Colwill . Il giocatore è attualmente in prestito aldal Chelsea , dove tornerà in estate. Però, i blues non sono soli: sul difensore c'è anche il pressing dell' Arsenal .Commenta per primo Moises Caicedo , 21enne centrocampista del Brighotn, sarà uno dei grandi obiettivi delledi Premier League nel prossimo mercato estivo. Lo riporta il Telegraph .... Chelsea e(senza lo squalificato De Zerbi). Manchester City - Newcastle 2 - 0 "Dobbiamo ... unicolontano dalla condizione migliore. Nemmeno le mancate pennellate del genio hanno però ...

Brighton, per un difensore è scontro tra big club Calciomercato.com

Check out how to watch AEK Larnaca v West Ham in the Europa Conference League, including TV channel, radio coverage and kick-off time.However, Brighton's season as a whole has been a struggle ... thing because it gave players like me the chance to get noticed by England. There's quite a big jump in quality in the training with the ...