Breve storia della fantasia, vista con gli occhi della scienza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Creatività e immaginazione sono fra le doti umane di cui maggiormente ammiriamo i prodotti. Potremmo però chiederci se sono caratteristiche solo umane, come si siano evolute e quanto antica sia la storia della loro evoluzione. I neurobiologi evolutivi hanno provato a creare un quadro in grado di sintetizzare lo stadio delle conoscenze attuali, che è grosso modo il seguente. Partiamo dalle nostre capacità di ricordare oggetti, percorsi ed eventi: questi ricordi passati sono codificati da gruppi di neuroni della neocorteccia. Ricordare una cosa o un episodio riattiva gli stessi neuroni che inizialmente lo codificavano. Probabilmente tutti i mammiferi possono ricordare e rivivere oggetti ed eventi precedentemente codificati riattivando lo stesso gruppo di neuroni. Il sistema di memoria basato sulla ...

