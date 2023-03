Bosnia, Dzeko convocato per 2 gare di qualificazione a Euro 2024 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha ricevuto la convocazione da parte della Bosnia ed Erzegovina, per 2 gare per il girone di qualificazione a Euro 2024. convocato – Edin Dzeko, centravanti dell’Inter, è stato convocato da Faruk Hadzibegic, CT della Bosnia ed Erzegovina, nella lista dei convocati per i match contro l’Islanda e la Slovacchia, in programma rispettivamente il 23 e il 26 marzo, validi per il girone di qualificazione a Euro 2024. Spisak igra?a "A" reprezentacije Bosne i Hercegovine za utakmice protiv Islanda i Slova?ke u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. #NFSBiH #zmajevi #Euro2024 #reprezentacijabih ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Edin, attaccante dell’Inter, ha ricevuto la convocazione da parte dellaed Erzegovina, per 2per il girone di– Edin, centravanti dell’Inter, è statoda Faruk Hadzibegic, CT dellaed Erzegovina, nella lista dei convocati per i match contro l’Islanda e la Slovacchia, in programma rispettivamente il 23 e il 26 marzo, validi per il girone di. Spisak igra?a "A" reprezentacije Bosne i Hercegovine za utakmice protiv Islanda i Slova?ke u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. #NFSBiH #zmajevi ##reprezentacijabih ...

