Borussia fuori dalla Champions per il rigore ripetuto: furia contro l'arbitro e il Var! (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA - Dopo il danno, anche la beffa. Il Borussia Dortmund non ci sta e lo ha fatto capire in campo contro il Chelsea e pure nell'immediato post partita. A gran voce si è infatti gridato allo scandalo,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA - Dopo il danno, anche la beffa. IlDortmund non ci sta e lo ha fatto capire in campoil Chelsea e pure nell'immediato post partita. A gran voce si è infatti gridato allo scandalo,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Boboj29 : Europa ieri La Lazio perde contro l'AZ per 2 a 1 ,ora e' dura In Champions il Benfica si sbarazza del Bruges e il C… - Yogaolic : RT @fanpage: Polemiche dopo #borussiachelsea Fuori dalla Champions per un rigore ripetuto col Var - angiuoniluigi : RT @fanpage: Polemiche dopo #borussiachelsea Fuori dalla Champions per un rigore ripetuto col Var - fanpage : Polemiche dopo #borussiachelsea Fuori dalla Champions per un rigore ripetuto col Var - infoitsport : Borussia furioso e incredulo, fuori dalla Champions per un rigore ripetuto col VAR: “È uno scherzo” -