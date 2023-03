Borussia Dortmund | Emre Can | “Eliminati per colpa dell’arbitro”

(Di mercoledì 8 marzo 2023)Can ha identificato senz’altro il suo colpevole per l’eliminazione delin Champions League contro il Chelsea, ed è il direttore di gara Makkelie: “L’arbitro è colpevole della nostra eliminazione. Credo che sia stato molto arrogante con noi. Non capisco perché ha fatto ripetere il rigore, visto che in area di rigore c’erano tanti giocatori e non soltanto nostri. Makkelie ha avuto un atteggiamento sbagliato nei nostri confronti per tutta la partita, non meritavamo di uscire”. SportFace.

Commenta per primo Juni Calafat , capo della sezione scouting del Real Madrid, ha avuto un incontro personale con il padre di Jude Bellingham , 19enne centrocampista del, in un hotel di Londra. Lo riporta Footmercato .Il Siviglia é retrocesso dalla Champions League: nel gruppo G essendo arrivata in terza posizione, dietro a Manchester City e: in liga, dopo il pesante 6 - 1 contro l'Atletico ...Qualche momento di tensione ieri sera all'esterno di Stamford Bridge in occasione della sfida di ritorno tra Chelsea e. Un buon numero di tifosi della squadra giallonera hanno provati a scavalcare le barriere all'ingresso del settore ospiti, cercando di entrare nello stadio senza biglietto. Per ...

Lo Schalke 04 per tornare in corsa per la salvezza, essendo attualmente in fondo alla classifica. Il Borussia Dortmund per continuare a sognare il titolo. Sono questi i temi principali del match che ...Problemi per alcuni tifosi tedeschi a Stamford Bridge prima di Chelsea-Borussia Dortmund, ingressi non autorizzati e barriere scavalcate ...