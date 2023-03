Borsa Milano oggi, la Fed aggiusta il tiro sui tassi: Piazza Affari risale (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Giornata abbastanza positiva per le Borse europee. A tranquillizzare gli investitori, dopo la giornata turbolenta di ieri, sono le nuove parole di Jerome Powell sulle prossime mosse della Fed per quanto riguarda i tassi d’interesse. Il presidente della Banca centrale americana, nella seconda giornata di audizioni al Congresso, ha spiegato che le decisioni verranno prese dopo i dati e l’evoluzione delle prospettive. Quindi nessuna nuova azione aggressiva, da falco, senza dati che la sostengano. Ora i mercati sperano che anche la Bce si possa muovere con altrettanta prudenza. Al Ttf di Amsterdam più o meno stabile il prezzo del gas, sui 42 euro al megawattora. In forte calo il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che scendono del 3% circa. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,54% e chiude a 27.911,52. Cala lo spread tra Btp e Bund tedeschi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Giornata abbastanza positiva per le Borse europee. A tranquillizzare gli investitori, dopo la giornata turbolenta di ieri, sono le nuove parole di Jerome Powell sulle prossime mosse della Fed per quanto riguarda id’interesse. Il presidente della Banca centrale americana, nella seconda giornata di audizioni al Congresso, ha spiegato che le decisioni verranno prese dopo i dati e l’evoluzione delle prospettive. Quindi nessuna nuova azione aggressiva, da falco, senza dati che la sostengano. Ora i mercati sperano che anche la Bce si possa muovere con altrettanta prudenza. Al Ttf di Amsterdam più o meno stabile il prezzo del gas, sui 42 euro al megawattora. In forte calo il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che scendono del 3% circa. Ail Ftse Mib sale dello 0,54% e chiude a 27.911,52. Cala lo spread tra Btp e Bund tedeschi, ...

