Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, balzo di Inwit (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Borsa di Milano (+0,54%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari balzano Inwit (+4%), con notizie di stampa circa il presunto interesse di un consorzio tra una ...

