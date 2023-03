Boom di contagi in Italia, come si trasmette la malattia e i sintomi (Di mercoledì 8 marzo 2023) È allarme in Italia: stanno aumentando i contagi di questa particolare malattia. Si tratta di un’infezione che viene trasmessa dagli animali all’uomo. Può presentarsi in forma benigna mentre nei casi gravi può portare a complicazioni cardiocircolatorie, respiratorie o neurologiche e anche alla morte. Di quale malattia si tratta? come funziona il contagio? A quali sintomi stare attenti? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Lino Banfi, addio alla moglie: ecco i sintomi della malattia che l’ha colpita Leggi anche: Scopre di avere una grave malattia grazie ad un video: l’incredibile storia di Lawrence Trichinellosi, scatta l’allarme a Foggia: cos’è e come si trasmette La ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 8 marzo 2023) È allarme in: stanno aumentando idi questa particolare. Si tratta di un’infezione che viene trasmessa dagli animali all’uomo. Può presentarsi in forma benigna mentre nei casi gravi può portare a complicazioni cardiocircolatorie, respiratorie o neurologiche e anche alla morte. Di qualesi tratta?funziona ilo? A qualistare attenti? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Lino Banfi, addio alla moglie: ecco idellache l’ha colpita Leggi anche: Scopre di avere una gravegrazie ad un video: l’incredibile storia di Lawrence Trichinellosi, scatta l’allarme a Foggia: cos’è esiLa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoCarignan : @darioildiario1 @Tosaz @stanzaselvaggia Eh informati sulla peste del 1500 in Austri e informati anche quando è fini… - Bobbio65M : RT @Sara_fromArda: @AcciaioMario @Franzpelle Non cambia quel che ho scritto. Io di non vaccinati ne conosco tanti e ti assicuro che fino al… - Sara_fromArda : @AcciaioMario @Franzpelle Non cambia quel che ho scritto. Io di non vaccinati ne conosco tanti e ti assicuro che fi… - adele_marinelli : @MessoraClaudio E il sindaco? Che in pieno boom di contagi diffondeva lo slogan 'Bergamo non si ferma' e pubblicizz… - lui1ofus : @NadiaOssella @laura_ceruti Siete rimasti pochi giapponesi a pensare che il green pass servisse a qualcosa. Da me n… -