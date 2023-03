Bonus pubblicità 2023, come funziona e come richiederlo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quando richiederlo Sarà possibile richiedere il Bonus pubblicità 2023 da mercoledì 1° al 31 marzo, inviando la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per il Bonus pubblicità 2023. Le novità Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari relativo all’anno 2023 è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana, periodica e anche online entro un tetto di spesa massimo fissato a 30 milioni di euro (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), come previsto dall’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. E’ stato ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 marzo 2023) QuandoSarà possibile richiedere ilda mercoledì 1° al 31 marzo, inviando la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per il. Le novità Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari relativo all’annoè riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana, periodica e anche online entro un tetto di spesa massimo fissato a 30 milioni di euro (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50),previsto dall’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. E’ stato ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito ...

