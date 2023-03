Bonus edilizi: chi si può salvare dallo stop alla cessione del credito (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito mette a rischio l'abbattimento delle barriere architettoniche, la transizione energetica e la spinta all'efficientamento e la sicurezza degli edifici. Lo afferma in una nota l'... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 marzo 2023) Loallo sconto in fattura edelmette a rischio l'abbattimento delle barriere architettoniche, la transizione energetica e la spinta all'efficientamento e la sicurezza degli edifici. Lo afferma in una nota l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : La cessione libera e indiscriminata dei bonus edilizi (la “moneta fiscale” del M5S) ha causato 9 mld di truffe ai c… - petergomezblog : Crediti edilizi, i dati aggiornati dell’agenzia delle entrate: “Frodi per 9 miliardi. Per il 58% hanno riguardato i… - CosenzaChannel : Cosenza, bonus edilizi: è una corsa contro il tempo - Balu875651831 : RT @gtv11_r: @LaNotiziaTweet I bonus edilizi, i pos, i regali alle squadre di calcio, l'IMU tolta ai Lincei, l'esenzione fiscale per gli i… - gtv11_r : @LaNotiziaTweet I bonus edilizi, i pos, i regali alle squadre di calcio, l'IMU tolta ai Lincei, l'esenzione fiscal… -