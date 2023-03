Bonaccini: ‘Attendiamo zona logistica speciale, importante per nostre regioni’ (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Per noi Emilia-Romagna questo è un momento importante perché, dal punto di vista logistico, si tratta della regione più in orizzontale dello ‘Stivale’, dove merci e persone spesso sono costrette a passare quando si spostano per il Paese”. A parlare è il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in occasione di LetExpo 2023, la fiera su logistica sostenibile, trasporti e servizi in corso a Verona. “Stiamo attendendo dal ministro Fitto – continua Bonaccini – la possibilità di avere la zona logistica speciale. Anche questa sarà per le nostre regioni un’occasione molto importante, perché ci permetterà (soprattutto rispetto al corridoio di Ravenna, dove c’è il porto) di insistere in un’inter-modalità che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Per noi Emilia-Romagna questo è un momentoperché, dal punto di vista logistico, si tratta della regione più in orizzontale dello ‘Stivale’, dove merci e persone spesso sono costrette a passare quando si spostano per il Paese”. A parlare è il Presidente della regione Emilia Romagna Stefanoin occasione di LetExpo 2023, la fiera susostenibile, trasporti e servizi in corso a Verona. “Stiamo attendendo dal ministro Fitto – continua– la possibilità di avere la. Anche questa sarà per leregioni un’occasione molto, perché ci permetterà (soprattutto rispetto al corridoio di Ravenna, dove c’è il porto) di insistere in un’inter-modalità che ...

