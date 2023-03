Bologna Vs Lazio: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Sfida cruciale per entrambe, dal momento che i felsinei vogliono ripartire dopo la sconfitta di Torino per inseguire il settimo posto, mentre i biancocelesti puntano a dare continuità alla vittoria di Napoli. Bologna Vs Lazio si giocherà sabato 11 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara. Bologna VS Lazio: LE probabili formazioni I felsinei potrebbero ritrovare Arnautovic al centro dell’attacco dopo il lungo stop per infortunio. Alle spalle dell’austriaco agiranno Orsolini, Ferguson e Soriano. A centrocampo, Moro e Schouten, mentre in difesa confermati Sosa, Lucumi, Posch e Cambiaso a guardia di Skorupski. Sarri non potrà contare sull’infortunato Immobile, checsarà rimpiazzato da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Sfida cruciale per entrambe, dal momento che i felsinei vogliono ripartire dopo la sconfitta di Torino per inseguire il settimo posto, mentre i biancocelesti puntano a dare continuità alla vittoria di Napoli.Vssi giocherà sabato 11 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara.VS: LEI felsinei potrebbero ritrovare Arnautovic al centro dell’attacco dopo il lungo stop per infortunio. Alle spalle dell’austriaco agiranno Orsolini, Ferguson e Soriano. A centrocampo, Moro e Schouten, mentre in difesa confermati Sosa, Lucumi, Posch e Cambiaso a guardia di Skorupski. Sarri non potrà contare sull’infortunato Immobile, checsarà rimpiazzato da ...

