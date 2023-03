Bologna | Thiago Motta eletto miglior allenatore di febbraio in Serie A

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il tecnico delè statodel mese diinA. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di-Lazio, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di. “è il primoa vincere il premio Coach Of The Month con due formazioni diverse, l`anno scorso a gennaio con lo Spezia e ora alla guida del– ha dichiarato l’Amministratore Delegato di LegaA Luigi De Siervo -. Un riconoscimento alle capacità dell’ex centrocampista della Nazionale, che da, con prestigiosi successi, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bologna_sport : Thiago #Motta premiato dalla #SerieA - sportface2016 : #Bologna, #ThiagoMotta eletto miglior allenatore di febbraio - sportli26181512 : Thiago Motta è il 'Coach of the month' di Febbraio della Serie A: Il premio Coach Of The Month di febbraio è stato… - divvuerre3 : @HungryMarcio Notizia tragica questa sconfitta perché andranno colo Bologna avvelenati, io speravo nel colpaccio di Thiago motta - _ElPrincipe22 : RT @paride_pasta: .. Thiago fa un calcio po diverso, ha un bagaglio SUPERIORE a noi, perché ha avuto anche altre esperienze e grandi allena… -

Motta vuole ripartire dopo la sconfitta di Torino, Sarri spera di dare continuità alla ...- Arnautovic o Barrow Dovrebbe tornare il primo in campo. Orsolini, Ferguson e Soriano alle sue ......l'Inter ilcrolla a Torino nel posticipo di ieri sera, perdendo la sfida 1 - 0 per gol di Karamoh e mettendo in campo una prestazione sicuramente sottotono rispetto alle ultime uscite....- Il prossimo turno, per il, sarà sabato sera, allo stadio Dall'Ara, contro la Lazio. -Motta:'La responsabilità è mia, Torino bravo a non farci giocare. Arnautovic in panchina Tutti ...

