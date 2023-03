Bologna, pensionato arrestato per ricettazione: in casa aveva oltre 100mila oggetti rubati. E la polizia crea un sito per restituire i beni (Di mercoledì 8 marzo 2023) La polizia di Bologna ha realizzato un imponente sequestro di beni rubati, centinaia di migliaia di pezzi frutto di trafugamenti, furti, rapine, scippi, borseggi degli ultimi venti anni. L’illegittimo proprietario, denunciato a piede libero per ricettazione, è un pensionato incensurato di 70 anni, con un passato lavorativo in un’importante azienda. Sei milioni di euro: questo il valore stimato dei circa 100mila pezzi reperiti nella casa dove l’uomo abita con la moglie, al termine dell’indagine soprannominata «Aurum». I beni sono stati trovati anche in altri tre appartamenti, fra Bologna e il ravennate, e in alcune cassette di sicurezza. Alcuni erano in bella vista in casa, altri in nascondigli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladiha realizzato un imponente sequestro di, centinaia di migliaia di pezzi frutto di trafugamenti, furti, rapine, scippi, borseggi degli ultimi venti anni. L’illegittimo proprietario, denunciato a piede libero per, è unincensurato di 70 anni, con un passato lavorativo in un’importante azienda. Sei milioni di euro: questo il valore stimato dei circapezzi reperiti nelladove l’uomo abita con la moglie, al termine dell’indagine soprannominata «Aurum». Isono stati trovati anche in altri tre appartamenti, frae il ravennate, e in alcune cassette di sicurezza. Alcuni erano in bella vista in, altri in nascondigli ...

